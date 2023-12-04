Международная морская организация поддерживает усилия Украины на Черном море и "зерновой коридор" - Зеленский
Киев • УНН
Международная морская организация приняла резолюцию в поддержку усилий Украины на Черном море, включая восстановление судоходства и "зернового коридора", по которому уже перевезено более 7 миллионов тонн грузов, что имеет решающее значение для украинской экономики и рабочих мест. Президент Зеленский поблагодарил глобальных сторонников за помощь.
Ассамблея Международной морской организации приняла резолюцию в поддержку усилий Украины в Черном море - восстановление судоходства и работы нового "зернового коридора". Об этом глава государства сообщил во время видеообращения в понедельник, 4 декабря, передает УНН.
Экспортный коридор уже дал результат - более 7 миллионов тонн грузов. И это очень весомо - это наша экономика. И не только работа портов и аграриев, но и многих других и смежных отраслей
Президент отметил, что миллионы рабочих мест в Украине зависят от экспорта, который способно обеспечить государство.
Я благодарю всех в мире, кто помогает с этим Украине. В частности теперь Международная морская организация будет поддерживать наши усилия, есть и соответствующее решение - оценить, в какой технической помощи мы нуждаемся для нормальной работы морского коридора
Зеленский отметил военных украинских мобильных огневых групп
Только за прошедшую ночь во время очередного налёта "шахедов" удалось уничтожить 18 дронов. Большинство. И большинство из уничтоженных - результат именно мобильных огневых групп. Так и должно быть
Глава государства проинформировал, что минувшей ночью мобильные огневые группы отработали в Николаевской, Херсонской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях. Кировоградской областях.
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Также отмечу воинов Воздушных сил - наших летчиков, инженеров, зенитчиков и подразделения ПВО Сухопутных войск. Ваша внимательность, воины, и меткость - это устойчивость всего нашего государства и наших городов
Президент проинформировал, что за ноябрь "Укрзализныця" перевезла 14 миллионов тонн грузов - рекордный показатель с начала полномасштабной войны.
Фиксируем хорошую работу железной дороги на направлениях как экспортных, так и импортных, и во внутренних перевозках
Зеленский сообщил, что 4 декабря заслушал доклад руководителя внешней разведки Александра Литвиненко. В частности важную и актуальную информацию о том, чего стоит ожидать Украине, к чему готовиться.
Кроме этого, президент провел совещание и с международниками относительно внешнеполитических коммуникаций Украины в декабре: планы активной работы на каждую неделю месяца.
Ожидаем важных договоренностей с партнерами до конца года. Приоритет неизменен - укреплять государство, защищать людей, придавать силы нашим позициям - во всем. Я благодарен всем, кто свои личные интересы не ставит выше интересов украинского государства. Кто воюет. Работает. І помогает
Международная морская организация поддерживает усилия Украины на Черном море и "зерновой коридор" - Зеленский
Международная морская организация приняла резолюцию в поддержку усилий Украины на Черном море, включая восстановление судоходства и "зернового коридора", по которому уже перевезено более 7 миллионов тонн грузов, что имеет решающее значение для украинской экономики и рабочих мест. Президент Зеленский поблагодарил глобальных сторонников за помощь.
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