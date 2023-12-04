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Зеленский: Украина получила дефицитные ракеты к системам ПВО и новые зенитные комплексы

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 13:39  •  12155 просмотра

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Президент Зеленский указал, что Украина получила ракеты для своей нынешней противовоздушной обороны и новые зенитные системы от партнеров; внутреннее производство увеличилось

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что провел очередное селекторное совещание, по результатам которого сообщил о получении от партнеров дефицитных ракет к имеющимся системам ПВО и новых современных зенитных комплексов, пишет УНН.

Ежедневный селектор. Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты к имеющимся системам ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "дают результат и усилия по наращиванию собственного производства". "Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", - указал Президент.

Также, по словам Зеленского, он получил доклады разведок, сводки с фронта. "Оборонительные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге", - отметил он.

"Херсон. Чрезвычайные службы, ОВА и ГВА преодолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. А силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город", - указал Президент.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Зеленський: Україна отримала дефіцитні ракети до систем ППО і нові зенітні комплекси
Zelensky: Ukraine received scarce missiles for air defense systems and new anti-aircraft systems
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