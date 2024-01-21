Украинский бизнес планируют освободить от уплаты налога на выбросы CO2

Украина планирует внедрить национальную систему торговли выбросами CO2 в 2026 году. До конца 2024 года Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ведомство продолжает работать над созданием национальной системы торговли выбросами парниковых газов.

В планах этого года - подать законопроект о системе торговли выбросами в Верховную Раду Украины, в этом же году принять его. В 2025 году запустить СТВ в пилотном режиме, а в 2026 - полноценный запуск.

Этапы, временные рамки, а также необходимую инфраструктуру для этого в ведомстве обещают вскоре представить.

Для нас важно освободить украинский бизнес от уплаты налога на выбросы CO2 (CBAM) в 2026 году при экспорте продукции в ЕС. Поэтому, даже несмотря на войну в Украине, мы должны внедрить собственную, национальную систему торговли выбросами парниковых газов (СТВ). Это амбициозный проект, который не только поможет поддержать нашу экономику, но и выполнит обязательства Украины по имплементации Директивы 2003/87/ЕС отметила заместитель министра Виктория Киреева.

Дополнение

Кроме этого, она рассказала о реализованных задачах в сфере климатической политики Украины на 2023 год, в частности:

- в январе 2023 года обновлена система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов, приближена к актам ЕС. Она является предпосылкой для создания СТВ;

- на COP 28 и в Брюсселе представлено видение Климатической политики;

- разработана Стратегия формирования и реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2035 года, которая сейчас на завершающем этапе;

- совместно с немецкими коллегами открыт Климатический офис;

- утвержден план, по которому наша страна будет двигаться к сокращению выбросов метана в рамках инициативы "Global Methane Pledge".

Правительство активизирует работу над климатической политикой: на очереди подготовка закона о квотах на выбросы парниковых газов, что важно для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС