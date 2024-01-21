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Український бізнес планують звільнити від сплати податку на викиди CO2

Український бізнес планують звільнити від сплати податку на викиди CO2

Київ • УНН

 • 43644 перегляди

Україна планує запровадити національну систему торгівлі квотами на викиди CO2 до 2026 року, щоб звільнити місцевий бізнес від податку на викиди CO2 при експорті до ЄС. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів країни планує подати законопроект про цю систему вже цього року.

Україна планує впровадити національну систему торгівлі викидами CO2 у 2026 році. До кінця 2024 року Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відомство продовжує працювати над створенням національної системи торгівлі викидами парникових газів.

У планах цього року – подати законопроект про систему торгівлі викидами до Верховної Ради України, в цьому ж році ухвалити його. У 2025 році запустити СТВ в пілотному режимі, а у 2026 – повноцінний запуск.

Етапи, часові рамки, а також необхідну інфраструктуру для цього у відомстві обіцяють невдовзі презентувати.

Для нас важливо звільнити український бізнес від сплати податку на викиди CO2 (CBAM) у 2026 році під час експорту продукції до ЄС. Тому, навіть попри війну в Україні, ми маємо впровадити власну, національну систему торгівлі викидами парникових газів (СТВ). Це амбітний проект, який не лише допоможе підтримати нашу економіку, а й виконає зобов'язання України з імплементації Директиви 2003/87/ЄС

зазначила заступниця міністра Вікторія Киреєва.

Доповнення

Окрім цього, вона розповіла про реалізовані завдання у сфері кліматичної політики України на 2023 рік, зокрема:

·         у січні 2023 року оновлено систему моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, наближено її до актів ЄС. Вона є передумовою для створення СТВ;

·         на COP 28 та в Брюсселі представлено візію Кліматичної політики;

·         розроблено Стратегію формування та реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2035 року, яка наразі на завершальному етапі;

·         спільно з німецькими колегами відкрито Кліматичний офіс;

·         затверджено план, за яким наша країна рухатиметься до скорочення викидів метану у рамках ініціативи "Global Methane Pledge".

Уряд активізує роботу над кліматичною політикою: на черзі підготовка закону щодо квот на викиди парникових газів, що важливо для виконання Угоди про асоціацію з ЄС12.01.24, 13:43 • 27311 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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