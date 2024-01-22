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Видатки на оборону в Україні, за 2023 рік, склали 1 843,8 млрд грн

Видатки на оборону в Україні, за 2023 рік, склали 1 843,8 млрд грн

Київ • УНН

 • 104473 перегляди

У 2023 році видатки загального фонду держбюджету на безпеку і оборону склали 60,8% від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету України. Кошти були спрямовані на зарплати військовослужбовцям, обладнання та медичне забезпечення.

Видатки на оборону в умовах воєнного часу залишаються найбільш важливим пріоритетом. За підсумками 2023 року вони складають понад 60 % від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Міністерства фінансів України.

За 2023 рік видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1 843,8 млрд гривень або 60,8% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

-  інформує відомство.

Зокрема у грудні  2023 року - 284,3 млрд грн.

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Як зазначає Міністерства фінансів України, кошти, що були спрямовані на сектор безпеки і оборони, забезпечують наступні потреби:

  • Грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • Придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • Медичне забезпечення;
  • Також інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

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Видатки сектору безпеки і оборони, як підкреслюється у звіті, уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій.

У відомстві нагадують, що надзвичайно важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, інвестуючи у військові облігації.

Нагадаємо

В Україні, більш ніж 500 компаній працюють на вітчизняну оборонну промисловість, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Також УНН повідомляв, що український уряд затвердив механізм розподілу додаткових субвенцій громадам у розмірі 33,4 мільярда гривень. Кошти надаватимуться у два етапи, пріоритет надаватиметься громадам деокупованих та постраждалих від конфлікту регіонів.

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