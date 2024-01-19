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Уряд затвердив понад тридцять мільярдів гривень субвенцій на розвиток громад

Уряд затвердив понад тридцять мільярдів гривень субвенцій на розвиток громад

Київ • УНН

 • 40138 перегляди

Український уряд затвердив механізм розподілу додаткових субвенцій громадам у розмірі 33,4 мільярда гривень. Кошти надаватимуться у два етапи, пріоритет надаватиметься громадам деокупованих та постраждалих від конфлікту регіонів.

Уряд затвердив механізм розподілу додаткової субвенції громадам у розмірі 33,4 мільярда гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Затвердили механізм розподілу додаткової субвенції громадам у розмірі 33,4 млрд грн. Суттєва сума, яка допоможе місцевій владі виконувати всі необхідні видатки для стійкості та розвитку нашої держави.

– повідомив Шмигаль.

Деталі

Денис Шмигаль зазначив, що підтримка надаватиметься громадам в два етапи.

Прем’єр наголосив, що кошти виділяють насамперед тим ОТГ, які цього найбільше потребують. А саме громадам з деокупованих територій, та територіям, де все ще ведуться бойові дії.

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Додатково

Раніше повідомлялось, що з наступного місяця "Укрпошті" дозволять продаж лікарських засобів в поштових відділеннях на деокупованих та прифронтових територіях. Пілотний проект з назвою "Укрпошта-Ліки" стартує з першого числа.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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