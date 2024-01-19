Правительство утвердило более тридцати миллиардов гривен субвенций на развитие громад
Украинское правительство утвердило механизм распределения дополнительных субвенций общинам в размере 33,4 миллиарда гривен. Средства будут предоставляться в два этапа, приоритет будет предоставляться общинам деоккупированных и пострадавших от конфликта регионов.
Украина выполнила три из четырех рекомендаций ЕС и готовится провести последнюю
Украина выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций ЕС, а последняя рекомендация по лоббированию находится на стадии принятия. Украинское правительство также начало самопроверку своего законодательства на соответствие европейскому праву.
Посоветовал соотечественникам не идти в оккупационное войско: бойцы ССО в Донецкой области взяли в плен очередного оккупанта
Как сообщили в Силах спецопераций, оккупанта взяли в плен и передали в соответствующие органы для пополнения обменного фонда.
россияне продолжают вывозить награбленное в Украине зерно из оккупированной Феодосии
В оккупированную россией Феодосию прибыл поезд с зерном похищенным с захваченных украинских территорий. Ожидается, что похищенное зерно будет загружено на сухогруз для экспорта.
Украина и Франция подписали соглашение о гарантировании качества товаров оборонного назначения
Украина и Франция заключили техническое соглашение о взаимном признании государственных гарантий качества товаров, услуг и работ оборонного назначения.
В Верховную Раду подали законопроект, предлагающий разрешить заключенным поступать в ВСУ
Законопроект, предложенный народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко, предусматривает амнистию отдельным заключенным для вступления в ряды Вооруженных сил Украины.
На Харьковщине мужчина сбросил тело своего друга на железнодорожные пути, чтобы замаскировать убийство под самоубийство
В Харьковской области Украины задержали пожилого мужчину, который убил своего друга и выбросил его тело на железнодорожные пути, чтобы создать видимость самоубийства. Подозреваемый попытался совершить преступление во время пьяного конфликта, но был пойман местными властями.
Украина планирует стать "газовым сейфом" Европы - Шмыгаль
Украина планирует стать "газовым сейфом" Европы и приглашает европейские компании хранить до 10 миллиардов кубометров газа в своих хранилищах.
В Борисполе готовятся к забегу ко Дню Соборности: на одной из улиц ограничат движение транспорта
Движение транспорта по улице Соборной в Борисполе будет временно ограничено 20 января в связи с проведением спортивного забега.
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
Противник имеет целью захватить Часов Яр на Бахмутском направлении, предупредил подполковник Владимир Фитьо. В регионе продолжаются активные боевые действия.