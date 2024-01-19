Правительство утвердило более тридцати миллиардов гривен субвенций на развитие громад

Правительство утвердило механизм распределения дополнительной субвенции общинам в размере 33,4 миллиарда гривен. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Утвердили механизм распределения дополнительной субвенции громадам в размере 33,4 млрд грн. Существенная сумма, которая поможет местным властям выполнять все необходимые расходы для устойчивости и развития нашего государства. - сообщил Шмыгаль.

Детали

Денис Шмыгаль отметил, что поддержка будет предоставляться громадам в два этапа.

Премьер подчеркнул, что средства выделяют прежде всего тем ОТГ, которые в этом больше всего нуждаются. А именно общинам с деоккупированных территорий, и территориям, где все еще ведутся боевые действия.

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Дополнительно

Ранее сообщалось, что со следующего месяца "Укрпочте" разрешат продажу лекарственных средств в почтовых отделениях на деоккупированных и прифронтовых территориях. Пилотный проект под названием "Укрпочта-Лекарства" стартует с первого числа.