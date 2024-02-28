Правки к законопроекту о мобилизации сгруппировали в 16 блоков: в комитете рассчитывают, это поможет ускориться
Киев • УНН
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности активно работает над тем, чтобы доработать более 4 000 поправок к законопроекту о мобилизации и вынести его на второе чтение в марте.
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности активно работает над поданными более 4 тысячами правок к законопроекту о мобилизации, сгруппировав их в 16 блоков, чтобы доработать документ и вынести его на второе чтение в марте. Об этом, как сообщили в парламенте, рассказал народный депутат, заместитель председателя комитета Егор Чернев, пишет УНН.
Детали
"Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки понимает важность принятия законопроекта о мобилизации, поэтому активно работает над поданными правками, которых всего более 4 тысяч. Все поданные предложения сгруппировали по 16 блокам и сейчас принимаются решения за основу, а дальше проведет работу секретариат, поскольку есть много поправок, которые повторяются", - цитируют Чернева в пресс-службе парламента.
По его словам, "отдельные очень активные парламентарии подали по 100-300 правок, но многие из них носят технический характер". "Если у кого-то была задача затянуть процесс рассмотрения законопроекта, то это точно не удастся. Мы будем рассматривать все поблочно и надеюсь, что проработаем этот документ в ближайшее время. На второе чтение он может быть вынесен уже в марте, однако здесь возникает главный вопрос - как законопроект будет проходить сессионный зал, ведь каждый народный депутат имеет право поставить свою правку на голосование. Если такое произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели", - отметил политик.
Он добавил, что существует и спецпроцедура, однако к такому важному законопроекту вряд ли уместно ее применять.
"Я надеюсь, что мы договоримся со всеми фракциями и группами относительно тех вопросов, которые должны быть оставлены в законопроекте, а также тех, которые должны быть убраны, чтобы быстрее пройти его в зале", - сказал парламентарий.
К законопроекту о мобилизации подали более 4 тысяч поправок - нардеп26 февраля 2024, 10:14 • 22451 просмотр
Правки к законопроекту о мобилизации сгруппировали в 16 блоков: в комитете рассчитывают, это поможет ускориться
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности активно работает над тем, чтобы доработать более 4 000 поправок к законопроекту о мобилизации и вынести его на второе чтение в марте.
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