К законопроекту о мобилизации подали более 4 тысяч поправок - нардеп
Киев • УНН
По словам народного депутата, к обновленному законопроекту о мобилизации было подано более 4 000 поправок. Предварительно с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению
К обновленному законопроекту о мобилизации в Украине было подано более четырех тысяч правок. Об этом заявил народный депутат Ярослава Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Правок в мобилизацию подали 4195. Моих там аж штук 40
По его словам, предварительно с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп14 февраля 2024, 16:27 • 21768 просмотров
Железняк добавляет "если все будет хорошо", то с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. В то же время он отметил, что процесс в зале может затянуться на пару дней из-за большого количества правок.
Напомним
Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в новом законопроекте о мобилизации будут пересматриваться, в частности, подход к аспирантам и вопрос о блокировании личных счетов граждан.
К законопроекту о мобилизации подали более 4 тысяч поправок - нардеп
По словам народного депутата, к обновленному законопроекту о мобилизации было подано более 4 000 поправок. Предварительно с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению
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