К законопроекту о мобилизации подали более 4 тысяч поправок - нардеп

К обновленному законопроекту о мобилизации в Украине было подано более четырех тысяч правок. Об этом заявил народный депутат Ярослава Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Правок в мобилизацию подали 4195. Моих там аж штук 40 - рассказал нардеп

По его словам, предварительно с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп

Железняк добавляет "если все будет хорошо", то с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. В то же время он отметил, что процесс в зале может затянуться на пару дней из-за большого количества правок.

Напомним

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в новом законопроекте о мобилизации будут пересматриваться, в частности, подход к аспирантам и вопрос о блокировании личных счетов граждан.