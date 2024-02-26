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К законопроекту о мобилизации подали более 4 тысяч поправок - нардеп

К законопроекту о мобилизации подали более 4 тысяч поправок - нардеп

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 10:14  •  6128 просмотра

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По словам народного депутата, к обновленному законопроекту о мобилизации было подано более 4 000 поправок. Предварительно с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению

К обновленному законопроекту о мобилизации в Украине было подано более четырех тысяч правок. Об этом заявил народный депутат Ярослава Железняк в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Правок в мобилизацию подали 4195. Моих там аж штук 40

- рассказал нардеп 

По его словам, предварительно с 27 февраля начнется работа Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение правок.

Рассмотрение законопроекта о мобилизации могут начать в марте - нардеп14 февраля 2024, 16:27 • 21768 просмотров

Железняк добавляет "если все будет хорошо", то с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. В то же время он отметил, что процесс в зале может затянуться на пару дней из-за большого количества правок.

Напомним

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия сообщил, что в новом законопроекте о мобилизации будут пересматриваться, в частности, подход к аспирантам и вопрос о блокировании личных счетов граждан.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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