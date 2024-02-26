До законопроєкту про мобілізацію подали понад 4 тисячі поправок - нардеп
Київ • УНН
За словами народного депутата , до оновленого законопроєкту про мобілізацію було подано понад 4 000 поправок. Попередньо з 27 лютого почнеться робота Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроєкту до другого читання
До оновленого законопроєкту про мобілізацію в Україні було подано понад чотири тисячі правок. Про це заявив народний депутат Ярослава Железняк у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Правок у (законопроєкт про... - ред.) мобілізацію подали 4195. Моїх там аж штук 40
За його словами, попередньо з 27 лютого почнеться робота Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроєкту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.
Розгляд законопроєкту про мобілізацію можуть розпочати у березні - нардеп14.02.24, 18:27 • 23726 переглядiв
Железняк додає "якщо все буде добре", то з 6 березня законопроєкт почнуть розглядати в Раді. Водночас він зауважив, що процес в залі може затягнутися на пару днів через велику кількість правок.
Нагадаємо
Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія повідомив, що в новому законопроєкті про мобілізацію переглядатимуться, зокрема, підхід до аспірантів та питання щодо блокування особистих рахунків громадян.