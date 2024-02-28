Правки до законопроекту про мобілізацію згрупували у 16 блоків: у комітеті розраховують, це допоможе пришвидшитися
Київ • УНН
Парламентський комітет з питань національної безпеки активно працює над тим, щоб доопрацювати понад 4 000 поправок до законопроекту про мобілізацію і винести його на друге читання в березні.
Парламентський комітет з питань національної безпеки активно працює над поданими понад 4 тисячами правок до законопроекту про мобілізацію, згрупувавши їх в 16 блоків, щоб доопрацювати документ і винести його на друге читання в березні. Про це, як повідомили у парламенті, розповів народний депутат, заступник голови комітету Єгор Чернєв, пише УНН.
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"Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розуміє важливість ухвалення законопроєкту про мобілізацію, тому активно працює над поданими правками, яких загалом понад 4 тисячі. Усі подані пропозиції згрупували за 16 блоками й зараз ухвалюються рішення за основу, а далі проведе роботу секретаріат, оскільки є багато поправок, які повторюються", - цитують Чернєва у пресслужбі парламенту.
З його слів, "окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер". "Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні", - зазначив політик.
Він додав, що існує і спецпроцедура, однак до такого важливого законопроєкту навряд чи доречно її застосовувати.
"Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоби швидше пройти його в залі", - сказав парламентарій.
До законопроєкту про мобілізацію подали понад 4 тисячі поправок - нардеп 26.02.24, 12:14 • 25420 переглядiв