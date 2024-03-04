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Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше, ніж мільйон дронів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 25357 перегляди

Український бізнес готовий виготовити понад 1 мільйон безпілотників, на виробництво яких цього року виділено понад 40 мільярдів доларів.

Бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше, ніж мільйон дронів - Шмигаль

Український бізнес та ринок готові виробляти більше, ніж мільйон дронів, на що у цьому році було виділено понад 40 млрд гривень. Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Прем'єр зазначив, що в рамках укріплення обороноздатності країни, цього року уряд зробив значні кроки щодо посилення власного виробництва дронів.

Президент Володимир Зеленський ставив завдання виробляти 1 млн дронів, а наш бізнес і ринок в Україні уже готові виробляти більше, ніж мільйон дронів. Ми, звичайно, будемо викуповувати все, що зможе зробити наш бізнес, для того, щоб передавати це нашим Силам безпеки та оборони для захисту країни

- сказав Шмигаль.

Він додав, що у цьому році Кабмін виділив понад 40 млрд гривень на виробництво дронів.

Зараз доволі значні кошти уряд виділяє для закупівель озброєння в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння і військової техніки, використовувати власне на закупівлю в українських виробників

- додав Шмигаль.

Окрім того, за його словами, необхідно приділити увагу виробництву РЕБів, оскільки "росіяни не сильно від нас відстають. Він додав, що війна технологій вимагає швидких рішень, великої концентрації зусиль і РЕБ стають одним із ключових елементів захисту повітряного простору і міст.

Нагадаємо

Прем'єр міністр Денис Шмигаль окреслив три головні завдання перед урядом, перед країною, які стоять у цьому році: забезпечення Сил безпеки та оборони, забезпечення економічної стійкості та запровадження реформ на шляху до Європейського Cоюзу та відновлення України.

Україна веде переговори про конфіскацію 300 млрд доларів російських активів - Шмигаль04.03.24, 15:30 • 23934 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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