Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить больше, чем миллион дронов - Шмыгаль

Украинский бизнес и рынок готовы производить более миллиона дронов, на что в этом году было выделено более 40 млрд гривен. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Премьер отметил, что в рамках укрепления обороноспособности страны, в этом году правительство сделало значительные шаги по усилению собственного производства дронов.

Президент Владимир Зеленский ставил задачу производить 1 млн дронов, а наш бизнес и рынок в Украине уже готовы производить больше, чем миллион дронов. Мы, конечно, будем выкупать все, что сможет сделать наш бизнес, для того, чтобы передавать это нашим Силам безопасности и обороны для защиты страны - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в этом году Кабмин выделил более 40 млрд гривен на производство дронов.

Сейчас довольно значительные средства правительство выделяет для закупок вооружения у украинских производителей. Задача стоит 50% средств, выделяемых на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно на закупку у украинских производителей - добавил Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, необходимо уделить внимание производству РЭБов, поскольку "россияне не сильно от нас отстают. Он добавил, что война технологий требует быстрых решений, большой концентрации усилий и РЭБ становятся одним из ключевых элементов защиты воздушного пространства и городов.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль очертил три главные задачи перед правительством, перед страной, которые стоят в этом году: обеспечение Сил безопасности и обороны, обеспечение экономической устойчивости и внедрение реформ на пути к Европейскому Союзу и восстановлению Украины.

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