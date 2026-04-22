В Раде не рассматривается вопрос смены главы МВД на фоне теракта в Киеве - Арахамия

По состоянию на сейчас вопрос смены главы МВД Игоря Клименко Верховной Радой не рассматривается. Об этом сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Детали

По словам главы фракции "Слуга народа", отдельные народные депутаты пытаются политизировать теракт в Голосеевском районе Киева.

Такие попытки абсолютно безосновательны. Руководство патрульной полиции ушло в отставку, виновные предстали перед судом, никто никого не выгораживает, вещи называются своими именами. Министерство внутренних дел оперативно отреагировало на ситуацию, сделало выводы, запустило необходимые внутренние процедуры. По состоянию на сейчас вопрос смены главы МВД Верховной Радой не рассматривается - сообщил Арахамия.

Ранее

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД. Инициатива появилась после массовой стрельбы в Киеве.

Контекст

18 апреля в Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец москвыоткрыл стрельбу, убил пятерых человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников. Он использовал зарегистрированное огнестрельное оружие. Одновременно возник пожар в квартире, где был зарегистрирован нападавший.

Впоследствии еще два человека умерли в больнице.

Стрелка ликвидировали.

По факту расстрела гражданских и захвата заложников в столице начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель людей) УК Украины.

За патрульных, сбежавших во время теракта в Киеве, внесли залог

Также по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время теракта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство. Правовая квалификация уголовного правонарушения: ч. 3 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Все действия правоохранителей в момент критической угрозы жизни граждан, в частности эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападавшего, получат надлежащую правовую оценку, сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.