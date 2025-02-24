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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины

В Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 3465 просмотра

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На Староместской площади в Праге состоялся массовый митинг в поддержку Украины с участием президента Петра Павела. Подобные акции также прошли в Брно и Брюсселе, а в Пльзене запланирована на 24 февраля.

Несколько тысяч человек вышли на Староместскую площадь в Праге на митинг под названием "Вместе за Украину", чтобы почтить третью годовщину с начала полномасштабной войны россии против Украины. Об этом информирует Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Участники события и его организаторы призвали "показать миру, что мы стоим за Украину и будем стоять за ней столько, сколько потребуется".

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Перед собравшимися выступили чешский президент Петр Павел, посол Украины в Чехии Василий Зварич, а также чешские правозащитники и художники.

Кроме того, что Украина заслуживает славы, желаю ей скорейшего мира - достойного, справедливого мира. Для того, чтобы Украина имела будущее, которое она может выбирать, или в пределах Европы, или в пределах НАТО, но она должна выбирать его сама, а россия не должна иметь возможности определять ее будущее

- сказал Президент Чехии.

Чешский президент также предостерег от манипуляций о том, что Украина каким-то образом спровоцировала агрессию россии.

Из того, что произошло, думаю, вполне понятно, кто агрессор, кто нарушил международное право и кто жертва, на стороне которой мы должны были бы стоять. Хотя бы потому, что международное право оберегает так же и нас. А если позволим его компрометацию, если вознаградим агрессора, то рано или поздно это коснется и нас

- отметил Петр Павел.

Отмечается, что проукраинский митинг также состоялся в Брно, а в Пльзене он запланирован на 24 февраля.

Кроме того, демонстрация в поддержку Украины состоялась и в Брюсселе. Несколько тысяч человек пришли в центр города по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним

Возле российского посольства в Лондоне собрались тысячи демонстрантов для поддержки Украины. Акция состоялась накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф, 67% британцев поддерживают победу Украины.

В Грузии россияне провели акцию против войны в Украине23.02.25, 21:57 • 11973 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
petr-pavelПетр Павел
pragaПрага
natoNATO
bryusselБрюссель
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия
londonЛондон

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