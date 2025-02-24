У Празі та Брюсселі відбулися мітинги на підтримку України

Кілька тисяч людей вийшли на Староміську площу у Празі на мітинг під назвою "Разом за Україну", щоб вшанувати третю річницю від початку повномасштабної війни росії проти України. Про це інформує Радіо Свобода, передає УНН.

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Учасники події та її організатори закликали "показати світові, що ми стоїмо за Україною і будемо стояти за нею стільки, скільки буде потрібно".

Перед присутніми виступили чеський президент Петр Павел, посол України в Чехії Василь Зварич, а також чеські правозахисники та митці.

Окрім того, що Україна заслуговує на славу, бажаю їй скорішого миру – гідного, справедливого миру. Для того, щоб Україна мала майбутнє, яке вона може обирати, чи в межах Європи, чи в межах НАТО, але вона повинна обирати його сама, а росія не має мати змоги визначати її майбутнє

Чеський президент також застеріг від маніпуляцій про те, що Україна якимось чином спровокувала агресію росії.

З того, що сталося, гадаю, цілком зрозуміло, хто агресор, хто порушив міжнародне право та хто жертва, на стороні якої ми мали б стояти. Хоча б тому, що міжнародне право оберігає так само й нас. А якщо дозволимо його компрометацію, якщо винагородимо агресора, то рано чи пізно це торкнеться і нас