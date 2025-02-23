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У Грузії росіяни провели акцію проти війни в Україні

У Грузії росіяни провели акцію проти війни в Україні

Київ • УНН

 • 26351 перегляди

У грузинському Батумі відбулася антивоєнна акція росіян до третьої річниці вторгнення рф в Україну. Учасники висловилися проти режиму путіна та організували "Ланцюг солідарності" на підтримку України.

У грузинському місті Батумі у неділю, 23 лютого, пройшла антивоєнна акція росіян. Про це повідомляє Telegram-канал Astra, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що акцію було присвячено третій річниці з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Її організувало співтовариство "Росіяни Батумі".

"Учасники заходу висловилися на мітингу проти війни та режиму володимира путіна, поділилися особистими історіями, а також взяли участь в акції "Ланцюг солідарності" на підтримку України та поклали квіти до пам'ятника Лесі Українці. Крім того, на акції можна було підтримати фінансово ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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Напередодні тисячі протестувальників зібралися біля російського посольства в Лондоні, щоб підтримати Київ на тлі зростання напруженості між США і Україною. Це відбулося на тлі того, що в понеділок розпочнеться четвертий рік смертоносного конфлікту, спровокованого повномасштабним вторгненням росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Масові протести у Німеччині: десятки тисяч людей приєдналися до акцій проти "зсуву вправо" 16.02.25, 17:54 • 53571 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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