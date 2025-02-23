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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии россияне провели акцию против войны в Украине

В Грузии россияне провели акцию против войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 1084 просмотра

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В Батуми, Грузия, состоялась антивоенная акция россиян, приуроченная к третьей годовщине вторжения РФ в Украину. Участники выступили против режима Путина и организовали "Цепь солидарности" в поддержку Украины.

В воскресенье, 23 февраля, в грузинском городе Батуми прошла антивоенная акция россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Astra, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что акция была посвящена третьей годовщине начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ее организовало сообщество "Россияне Батуми".

"Участники мероприятия выступили на митинге против войны и режима владимира путина, поделились личными историями, а также приняли участие в акции "Цепь солидарности" в поддержку Украины и возложили цветы к памятнику Лесе Украинке. Кроме того, на акции можно было финансово поддержать ВСУ", - говорится в сообщении.

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Напомним

Накануне тысячи протестующих собрались у российского посольства в Лондоне, чтобы поддержать Киев на фоне роста напряженности между США и Украиной. Это произошло на фоне того, что в понедельник начнется четвертый год смертоносного конфликта, спровоцированного полномасштабным вторжением россии в Украину 24 февраля 2022 года.

Массовые протесты в Германии: десятки тысяч людей присоединились к акциям против "сдвига вправо" 16.02.25, 17:54 • 52925 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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