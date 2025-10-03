В Польше открыли крупнейший учебный центр для украинских военных

В Польше открыт крупнейший учебный центр для подготовки украинских военнослужащих (Camp Jomsborg). Он может одновременно принять до 1 200 военных. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Украинскую делегацию на открытии возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. Он подчеркнул, что центр создан при поддержке европейских партнеров, в частности, Норвегии, и станет площадкой для обмена боевым опытом между ВСУ и НАТО.

Учебный центр, созданный при поддержке европейских партнеров, в частности Норвегии, обеспечит подготовку Сил обороны и усилит обмен боевым опытом между ВСУ и НАТО. Здесь мы сможем делиться с партнерами, в том числе, наработками в применении и противодействии дронам - сказал Мойсюк.

Решение о создании центра было принято в мае 2025 года. Торжественное открытие состоялось 1 октября на одном из полигонов сухопутных войск Польши.

Отмечается, что учебный центр расположен на одном из полигонов сухопутных войск Польши.

Он является элементом поддержки Украины со стороны НАТО и создает основу для дальнейшего сотрудничества в развитии оборонного потенциала. Здесь уже находятся 250 норвежских инструкторов - говорится в сообщении ведомства.

Ожидается, что вскоре к ним присоединятся военнослужащие из Эстонии и других стран Альянса.

Напомним

В Быдгоще заработал Центр анализа JATEC для изучения опыта российско-украинской войны. Учреждение будет способствовать интеграции Украины в НАТО и внедрению изменений в стратегии Альянса.

Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский