У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для українських військових
Київ • УНН
У Польщі запрацював найбільший навчальний центр Camp Jomsborg для підготовки до 1200 українських військових. Центр, створений за підтримки європейських партнерів, посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО.
У Польщі відкрито найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців (Camp Jomsborg). Він може одночасно прийняти до 1 200 військових. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Українську делегацію на відкритті очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Він наголосив, що центр створений за підтримки європейських партнерів, зокрема, Норвегії, та стане майданчиком для обміну бойовим досвідом між ЗСУ і НАТО.
Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам
Рішення про створення центру ухвалили у травні 2025 року. Урочисте відкриття відбулося 1 жовтня на одному з полігонів сухопутних військ Польщі.
Зазначається, що навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі.
Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів
Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.
У Бидгощі запрацював Центр аналізу JATEC для вивчення досвіду російсько-української війни. Заклад сприятиме інтеграції України в НАТО та впровадженню змін до стратегій Альянсу.
