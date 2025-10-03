$41.220.08
2 жовтня, 18:06 • 12466 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 29191 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 29348 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 20670 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 22734 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 25666 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 29786 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 31083 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27493 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 52914 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для українських військових

Київ • УНН

 • 462 перегляди

У Польщі запрацював найбільший навчальний центр Camp Jomsborg для підготовки до 1200 українських військових. Центр, створений за підтримки європейських партнерів, посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО.

У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для українських військових

У Польщі відкрито найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців (Camp Jomsborg). Він може одночасно прийняти до 1 200 військових. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Українську делегацію на відкритті очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Він наголосив, що центр створений за підтримки європейських партнерів, зокрема, Норвегії, та стане майданчиком для обміну бойовим досвідом між ЗСУ і НАТО.

Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам

- сказав Мойсюк.

Рішення про створення центру ухвалили у травні 2025 року. Урочисте відкриття відбулося 1 жовтня на одному з полігонів сухопутних військ Польщі. 

Зазначається, що навчальний центр розташований на одному з полігонів сухопутних військ Польщі.

Він є елементом підтримки України з боку НАТО та створює основу для подальшої співпраці у розбудові оборонного потенціалу. Тут вже перебувають 250 норвезьких інструкторів

- йдеться у дописі відомства.

Очікується, що невдовзі до них приєднаються військовослужбовці з Естонії та інших країн Альянсу.

Нагадаємо

У Бидгощі запрацював Центр аналізу JATEC для вивчення досвіду російсько-української війни. Заклад сприятиме інтеграції України в НАТО та впровадженню змін до стратегій Альянсу.

Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський30.09.25, 13:14 • 42125 переглядiв

Віта Зеленецька

