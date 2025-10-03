У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для українських військових

У Польщі відкрито найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців (Camp Jomsborg). Він може одночасно прийняти до 1 200 військових. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

Українську делегацію на відкритті очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Він наголосив, що центр створений за підтримки європейських партнерів, зокрема, Норвегії, та стане майданчиком для обміну бойовим досвідом між ЗСУ і НАТО.

Навчальний центр, створений за підтримки європейських партнерів, зокрема Норвегії, забезпечить підготовку Сил оборони та посилить обмін бойовим досвідом між ЗСУ та НАТО. Тут ми зможемо ділитися з партнерами, у тому числі, напрацюваннями у застосуванні та протидії дронам