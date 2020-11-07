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В Польше и Греции вступили в силу карантинные ограничения из-за COVID-19

В Польше и Греции вступили в силу карантинные ограничения из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 19080 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Греческой Республике и Польше начиная с 7 ноября вступили в силу новые ограничения в связи с распространением COVID-19, передает УНН.

Так, Греция закрывается на карантин: оставлять дом можно будет только при наличии уважительной причины: выход на работу, поход в магазин, посещение врача, занятия спортом. При этом перед тем как выйти из дома, необходимо уведомить власти, отправив SMS-сообщение на специальный номер. Поездки из одного региона Греции в другой будут запрещены. При любом выходе из дома нужно будет обязательно надевать маску. Ограничения продлятся до 30 ноября.

В свою очередь, о карантин в Республике Польша с 7 ноября по-прежнему объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Следовательно, в стране прекращается работа непродовольственных магазинов в торговых центрах и все учреждения культуры — театры, кино, галереи. Отели принимать только тех, кто путешествует по работе. Все школы перешли на дистанционное обучение. Ограничения сохранятся как минимум до 29 ноября. Если эти меры не дадут результатов, власть не исключила введения общенационального карантина.

С 24 октября жители страны обязаны носить маски не только в помещениях, но и на улице. Кафе и рестораны работают только на вынос. Запрещено собираться группой более пяти человек.

Ранее в карантин решили вернуться Великобритания и Франция: выходить из дома жители могут только в случае необходимости. В Германии усилили меры против COVID-19, в Австрии введен комендантский час. В странах закрытые учреждения культуры и развлекательные заведения, отменены массовые мероприятия. Заведения общественного питания работают только на вынос.

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