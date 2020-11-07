В Польщі та Греції вступили в силу карантинні обмеження через COVID-19

Так, Греція закривається на карантин: Залишати будинок можна буде лише за наявності поважної причини: вихід на роботу, похід в магазин, відвідування лікаря, заняття спортом. При цьому перед тим як вийти з дому, необхідно повідомити владу, відправивши SMS-повідомлення на спеціальний номер. Поїздки з одного регіону Греції в інший будуть заборонені. При будь-якому виході з дому потрібно буде обов’язково надягати маску. Обмеження триватимуть до 30 листопада.

В свою чергу, про карантинні обмеження в Республіці Польща з 7 листопада раніше оголосив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Відтак, в країні припиняється робота непродовольчих магазинів в торгових центрах і всі установи культури — театри, кіно, галереї. Готелі прийматимуть тільки тих, хто подорожує по роботі. Всі школи перейшли на дистанційне навчання. Обмеження збережуться щонайменше до 29 листопада. Якщо ці заходи не дадуть результатів, влада не виключила введення загальнонаціонального карантину.

З 24 жовтня жителі країни зобов’язані носити маски не тільки в приміщеннях, але і на вулиці. Кафе і ресторани працюють тільки на винос. Заборонено збиратися групою більше п’яти осіб.

Раніше до карантину вирішили повернутися Великобританія і Франція: виходити з дому жителі можуть тільки в разі потреби. У Німеччині посилили заходи проти COVID-19, в Австрії введена комендантська година. У країнах закриті установи культури і розважальні заклади, скасовані масові заходи. Заклади громадського харчування працюють тільки на винос.