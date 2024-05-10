В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских

Стрельба произошла в полицейском участке в 13-м округе Парижа, ранены двое полицейских, сообщают источники BFMTV и TF1 Info, передает УНН.

Детали

По данным телеканалов, пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии.

Стрельбу открыл задержанный за попытку нанести ножевые ранения. Во время обыска он выхватил служебное оружие у одного из полицейских. Стрелок также был ранен.

Инцидент произошел около 22:30 по местному времени.

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