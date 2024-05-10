У Парижі затриманий відкрив стрілянину в дільниці та поранив двох поліцейських

Стрілянина відбулася в поліцейській дільниці в 13-му окрузі Парижа, поранено двох поліцейських, повідомляють джерела BFMTV і TF1 Info, передає УНН.

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За даними телеканалів, постраждалі перебувають у вкрай тяжкому стані.

Стрільбу відкрив затриманий за спробу завдати ножових поранень. Під час обшуку він вихопив службову зброю в одного з поліцейських. Стрілець також був поранений.

Інцидент стався близько 22:30 за місцевим часом.

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