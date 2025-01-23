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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОП объяснили, при каких условиях возможен переговорный процесс по россии

В ОП объяснили, при каких условиях возможен переговорный процесс по россии

Киев  •  УНН

 • 11081 просмотра

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Советник главы ОП заявил, что переговоры с рф возможны только после того, как она поймет свои экономические потери. Процесс будет происходить на условиях консенсуса между Европой, США и Украиной.

Переговорный процесс с россией возможен в частности, только после того, как россия математически будет понимать, что она потеряет в доходах и как быстро. После этого на условиях консенсуса Европа-США-Украина будут происходить переговоры, как такие на которые рф будет вынуждена прийти. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает УНН.

Подоляк прокомментировал призыв Трампа к рф заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против москвы. 

"Это можно назвать объективным, реалистичным взглядом на то, что надо делать и абсолютно реалистичным пониманием кто такой путин", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что переговорный процесс с российской федерацией - это не то, когда она приходит и говорит: смотрите, у нас есть ультимативные требования, выполняйте.

"Нет, так нельзя организовывать и такой переговорный процесс не будет давать никаких результатов. Переговорный процесс с Россией возможен только после таких заявлений (Трампа об усилении санкций - ред.), когда Россия будет математически понимать, что она потеряет, то есть какие доходности будет терять и как быстро это будет происходить. Третье, после этого на условиях уже консенсуса Европа-США-Украина будут происходить переговоры, как такие на которые россия будет вынуждена прийти, потому что дальше будет все хуже, и хуже", - пояснил Подоляк.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться вскоре с российским диктатором владимиром путиным, чтобы поскорее закончить войну россии против Украины.

Также Трамп заявил, что Украина готова к заключению мирного соглашения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
yevropaЕвропа
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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