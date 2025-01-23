В ОП пояснили, за яких умов можливий переговорний процес з рф

Переговорний процес з росією можливий зокрема, тільки після, того, як росія математично розумітиме, що вона втратить в доходах та як швидко. Після цього на умовах консенсусу Європа-США-Україна будуть відбуватися переговори, як такі на які рф буде примушена прийти. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Подоляк прокоментував заклик Трампа до рф укласти угоду про припинення війни проти України, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти москви.

"Це можна назвати об'єктивним, реалістичним поглядом на те, що треба робити й абсолютно реалістичним розумінням хто такий путін", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що переговорний процес з російською федерацією - це не те, коли вона приходить й каже: дивіться, у нас є ультимативні вимоги, виконуйте.

"Ні, так не можна організовувати й такий переговорний процес не буде давати ніяких результатів. Переговорний процес з росією можливий тільки після отаких заяв (Трампа про посилення санкцій - ред.), коли росія буде математично розуміти, що вона втратить, тобто які дохідності буде втрачати та як швидко це буде відбуватися. Третє, після цього на умовах вже консенсусу Європа-США-Україна будуть відбуватися переговори, як такі на які росія буде примушена прийти, тому що далі буде все гірше, і гірше", - пояснив Подоляк.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітись невдовзі з російським диктатором володимиром путіним, щоб скоріше закінчити війну росії проти України.

Також Трамп заявив, що Україна готова до укладення мирної угоди.