Трамп заявив, що Україна готова до укладення мирної угоди

Україна готова до укладення мирної угоди. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час звернення та діалогу в Давосі, передає УНН.

З цим питанням (про укладення мирної угоди - ред.) треба звернутися до Росії, тому що Україна готова, - сказав Трамп.

Також він ще раз заявив, що війна не почалася б, якби він залишався президентом США.

Доповнення

Трамп заявив, що адміністрація буде домагатися укладення мирної угоди між Україною та Росією, адже такого конфлікту світ не бачив з часів Другої світової війни.

Трамп сподівається, що Китай допоможе зупинити війну між Україною та Росією. Трамп говорив про це з китайським лідером Сі Цзіньпіном.