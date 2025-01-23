Трамп заявил, что Украина готова к заключению мирного соглашения

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
17:33 • 47324 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
16:01 • 71663 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
14:59 • 85634 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
14:15 • 108276 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
14:09 • 85264 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
14:03 • 68457 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
13:47 • 104242 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
13:09 • 57583 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 73042 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101641 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

23 января, 10:07 • 105041 просмотра
Как действовать, если заметили российский беспилотник: рекомендации от Центра национального сопротивления

Как действовать, если заметили российский беспилотник: рекомендации от Центра национального сопротивления

23 января, 10:16 • 84484 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

23 января, 11:19 • 109113 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

23 января, 12:50 • 101159 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 69029 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

14:15 • 108289 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

13:47 • 104250 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 173356 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 172593 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 175376 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

16:03 • 49668 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 50581 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

15:44 • 44644 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

15:02 • 43652 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 69029 просмотра
Актуальное
Трамп заявил, что Украина готова к заключению мирного соглашения

Трамп заявил, что Украина готова к заключению мирного соглашения

Киев  •  УНН

 • 11555 просмотра

Read in English

Трамп заявил, что Украина готова к заключению мирного соглашения, и вопрос нужно адресовать россии.

Украина готова к заключению мирного соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.

С этим вопросом (о заключении мирного соглашения - ред.) надо обратиться к россии, потому что Украина готова,

- сказал Трамп.

Также он еще раз заявил, что война не началась б если б он оставался президентом США.

Дополнение

Трамп заявил, что администрация будет добиваться заключения мирного соглашения между Украиной и россией, ведь такого конфликта мир не видел со времен Второй мировой войны.

Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну между Украиной и рассей. Трамп говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпин.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы