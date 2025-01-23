Трамп заявил, что Украина готова к заключению мирного соглашения, и вопрос нужно адресовать россии.

Украина готова к заключению мирного соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН. С этим вопросом (о заключении мирного соглашения - ред.) надо обратиться к россии, потому что Украина готова, - сказал Трамп. Также он еще раз заявил, что война не началась б если б он оставался президентом США. Дополнение Трамп заявил, что администрация будет добиваться заключения мирного соглашения между Украиной и россией, ведь такого конфликта мир не видел со времен Второй мировой войны. Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну между Украиной и рассей. Трамп говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпин.