10:57 • 3460 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 5438 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
08:50 • 10781 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
08:08 • 16558 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
08:00 • 16376 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 19498 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 27252 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 20951 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19039 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
16 декабря, 00:23 • 16660 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
Графики отключений электроэнергии
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Оккупационные власти Крыма заявили о "национализации" имущества 84 украинцев, обвиняя их в "сотрудничестве с Киевом" и поддержке ВСУ. В список попал чемпион мира по боксу Александр Усик, а также политики, предприниматели и военные.

В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика

Оккупанты заявили об очередной "национализации" имущества украинцев в Крыму. В список внесены активы еще 84 физических и юридических лиц, которых оккупанты обвиняют в "сотрудничестве с Киевом" и поддержке Вооруженных сил Украины. Среди них — чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе, уроженец Симферополя Александр Усик. Об этом сообщил глава так называемого "Государственного совета республики Крым" владимир константинов, пишет УНН.

Детали

"Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, которые сотрудничают с Киевом и при этом зарабатывают в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов. Среди них – спортсмен Александр Усик, который является приверженцем нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", – написал константинов.

Кроме Усика, Константинов упомянул, что под "национализацию" также попали:

  • Игорь Франчук – украинский предприниматель и политик, народный депутат II–IV созывов. С 2018 года живет на материковой Украине, занимает должность вице-президента в «Украинском союзе промышленников и предпринимателей» и является советником вице-премьер-министра Украины. В Крыму ему принадлежат компании ООО «Лиласте», ООО «Крымская школа «Тескао».
    • ООО «Таврида-Плаза» – компания, входящая в украинскую группу «ТММ», которая производит беспилотники и самолеты.
      • ПАО «Шахта имени А.Ф. Засядько» – предприятие, среди акционеров которого есть Фонд государственного имущества Украины.
        • Имущество украинских военных и добровольцев, в том числе Михаила и Константина Новосельцевых, Егора Ткаченко (боец бригады «Холодный Яр»), Евгения Бабича (полковник Воздушных сил Украины).
          • Владимир Присяжнюк – украинский общественный деятель, который поддерживает фонд «Открытый диалог» в Польше и занимается сбором средств для ВСУ.

            Ольга Розгон

            ПолитикаНовости Мира
            Недвижимость
            российская пропаганда
            Война в Украине
            благотворительность
            Вооруженные силы Украины
            Крым
            Польша