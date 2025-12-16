В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика

Оккупанты заявили об очередной "национализации" имущества украинцев в Крыму. В список внесены активы еще 84 физических и юридических лиц, которых оккупанты обвиняют в "сотрудничестве с Киевом" и поддержке Вооруженных сил Украины. Среди них — чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе, уроженец Симферополя Александр Усик. Об этом сообщил глава так называемого "Государственного совета республики Крым" владимир константинов, пишет УНН.

Детали

"Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, которые сотрудничают с Киевом и при этом зарабатывают в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов. Среди них – спортсмен Александр Усик, который является приверженцем нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ", – написал константинов.

Кроме Усика, Константинов упомянул, что под "национализацию" также попали:

Игорь Франчук – украинский предприниматель и политик, народный депутат II–IV созывов. С 2018 года живет на материковой Украине, занимает должность вице-президента в «Украинском союзе промышленников и предпринимателей» и является советником вице-премьер-министра Украины. В Крыму ему принадлежат компании ООО «Лиласте», ООО «Крымская школа «Тескао».

ООО «Таврида-Плаза» – компания, входящая в украинскую группу «ТММ», которая производит беспилотники и самолеты.

ПАО «Шахта имени А.Ф. Засядько» – предприятие, среди акционеров которого есть Фонд государственного имущества Украины.

Имущество украинских военных и добровольцев, в том числе Михаила и Константина Новосельцевых, Егора Ткаченко (боец бригады «Холодный Яр»), Евгения Бабича (полковник Воздушных сил Украины).

Владимир Присяжнюк – украинский общественный деятель, который поддерживает фонд «Открытый диалог» в Польше и занимается сбором средств для ВСУ.

