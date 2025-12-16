$42.250.05
10:57
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
16 грудня, 00:23
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Окупаційна влада Криму заявила про "націоналізацію" майна 84 українців, звинувачуючи їх у "співпраці з Києвом" та підтримці ЗСУ. До списку потрапив чемпіон світу з боксу Олександр Усик, а також політики, підприємці та військові.

В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика

Окупанти заявили про чергову "націоналізацію" майна українців в Криму. До списку внесено активи ще 84 фізичних та юридичних осіб, яких окупанти звинувачують у "співпраці з Києвом" та підтримці Збройних сил України. Серед них — чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі, уродженець Сімферополя Олександр Усик. Про це повідомив голова так званої "Державної ради республіки Крим" володимир константинов, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні перелік націоналізованого майна поповнився майном ще 84 фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють із Києвом і при цьому заробляють у Криму гроші, які йдуть на підтримку українських нацистів. Серед них – спортсмен Олександр Усик, який є прихильником нацистської ідеології. Він неодноразово засуджував СВО та організовував збори коштів на потреби ЗСУ", – написав константинов.

Крім Усика, Константинов згадав, що під "націоналізацію" також потрапили:

  • Ігор Франчук – український підприємець та політик, народний депутат ІІ–ІV скликань. З 2018 року живе на материковій Україні, обіймає посаду віцепрезидента в «Українському союзі промисловців та підприємців» та є радником віцепрем’єр-міністра України. У Криму йому належать компанії ТОВ «Ліласте», ТОВ «Кримська школа «Тескао».
    • ТОВ «Таврида-Плаза» – компанія, що входить до української групи «ТММ», яка виробницт безпілотників та літаків.
      • ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» – підприємство, серед акціонерів якого є Фонд державного майна України.
        • Майно українських військових та добровольців, у тому числі Михайла та Костянтина Новосельцевих, Єгора Ткаченка (боєць бригади «Холодний Яр»), Євгена Бабича (полковник Повітряних сил України).
          • Володимир Присяжнюк – український громадський діяч, який підтримує фонд «Відкритий діалог» у Польщі та займається збиранням коштів для ЗСУ.

            Ольга Розгон

