В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика

Окупанти заявили про чергову "націоналізацію" майна українців в Криму. До списку внесено активи ще 84 фізичних та юридичних осіб, яких окупанти звинувачують у "співпраці з Києвом" та підтримці Збройних сил України. Серед них — чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі, уродженець Сімферополя Олександр Усик. Про це повідомив голова так званої "Державної ради республіки Крим" володимир константинов, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні перелік націоналізованого майна поповнився майном ще 84 фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють із Києвом і при цьому заробляють у Криму гроші, які йдуть на підтримку українських нацистів. Серед них – спортсмен Олександр Усик, який є прихильником нацистської ідеології. Він неодноразово засуджував СВО та організовував збори коштів на потреби ЗСУ", – написав константинов.

Крім Усика, Константинов згадав, що під "націоналізацію" також потрапили:

Ігор Франчук – український підприємець та політик, народний депутат ІІ–ІV скликань. З 2018 року живе на материковій Україні, обіймає посаду віцепрезидента в «Українському союзі промисловців та підприємців» та є радником віцепрем’єр-міністра України. У Криму йому належать компанії ТОВ «Ліласте», ТОВ «Кримська школа «Тескао».

ТОВ «Таврида-Плаза» – компанія, що входить до української групи «ТММ», яка виробницт безпілотників та літаків.

ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька» – підприємство, серед акціонерів якого є Фонд державного майна України.

Майно українських військових та добровольців, у тому числі Михайла та Костянтина Новосельцевих, Єгора Ткаченка (боєць бригади «Холодний Яр»), Євгена Бабича (полковник Повітряних сил України).

Володимир Присяжнюк – український громадський діяч, який підтримує фонд «Відкритий діалог» у Польщі та займається збиранням коштів для ЗСУ.

