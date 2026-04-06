В оккупированном Крыму после визита в "миграционную службу" исчезла украинка Марина Рифф

В оккупированном Крыму с ноября 2025 года остается неизвестной судьба украинки Марины Рифф, которая исчезла после посещения подконтрольного России миграционного учреждения в Симферополе. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Крымская правозащитная группа, связь с женщиной пропала 12 ноября 2025 года после того, как она посетила одно из оккупационных миграционных учреждений. Отмечается, что Марина Рифф не получала российский паспорт и продолжала пользоваться украинскими документами.

Позже правозащитникам стало известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя назначил ей 14 суток административного ареста по обвинениям в "демонстрации экстремистской символики" и "дискредитации армии РФ".

В то же время, по информации правозащитников, после этого родным не сообщили о дальнейшей судьбе женщины и месте ее пребывания. Родственники предполагают, что она может содержаться в одном из следственных изоляторов Симферополя.

В Крымской правозащитной группе считают, что преследование Марины Рифф может быть связано с ее открытой проукраинской позицией. По их данным, она сознательно отказалась от получения российского паспорта после оккупации полуострова и открыто поддерживала Украину, несмотря на давление и угрозы.

В оккупированном Крыму умер старший брат Мустафы Джемилева