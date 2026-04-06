"Лукашенко станет законной целью" - военные оценили риски наступления на Украину из беларуси
Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
В оккупированном Крыму после визита в "миграционную службу" исчезла украинка Марина Рифф

Марина Рифф исчезла в Симферополе после админареста за проукраинскую позицию. Родные предполагают, что женщину без российского паспорта удерживают в СИЗО.

В оккупированном Крыму с ноября 2025 года остается неизвестной судьба украинки Марины Рифф, которая исчезла после посещения подконтрольного России миграционного учреждения в Симферополе. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Крымская правозащитная группа, связь с женщиной пропала 12 ноября 2025 года после того, как она посетила одно из оккупационных миграционных учреждений. Отмечается, что Марина Рифф не получала российский паспорт и продолжала пользоваться украинскими документами.

Позже правозащитникам стало известно, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя назначил ей 14 суток административного ареста по обвинениям в "демонстрации экстремистской символики" и "дискредитации армии РФ".

В то же время, по информации правозащитников, после этого родным не сообщили о дальнейшей судьбе женщины и месте ее пребывания. Родственники предполагают, что она может содержаться в одном из следственных изоляторов Симферополя.

В Крымской правозащитной группе считают, что преследование Марины Рифф может быть связано с ее открытой проукраинской позицией. По их данным, она сознательно отказалась от получения российского паспорта после оккупации полуострова и открыто поддерживала Украину, несмотря на давление и угрозы.

