В окупованому Криму після візиту до "міграційної служби" зникла українка Марина Рифф

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Марина Рифф зникла у Сімферополі після адмінарешту за проукраїнську позицію. Рідні припускають, що жінку без російського паспорта утримують у СІЗО.

В окупованому Криму з листопада 2025 року залишається невідомою доля українки Марини Рифф, яка зникла після відвідування підконтрольної росії міграційної установи в Сімферополі. Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, пише УНН.

Деталі

Як повідомила Кримська правозахисна група, зв’язок із жінкою зник 12 листопада 2025 року після того, як вона відвідала одну з окупаційних міграційних установ. Зазначається, що Марина Рифф не отримувала російський паспорт і продовжувала користуватися українськими документами.

Пізніше правозахисникам стало відомо, що підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя призначив їй 14 діб адміністративного арешту за звинуваченнями у "демонстрації екстремістської символіки" та "дискредитації армії РФ".

Водночас, за інформацією правозахисників, після цього рідним не повідомили про подальшу долю жінки та місце її перебування. Родичі припускають, що вона може утримуватися в одному із слідчих ізоляторів Сімферополя.

У Кримській правозахисній групі вважають, що переслідування Марини Рифф може бути пов’язане з її відкритою проукраїнською позицією. За їхніми даними, вона свідомо відмовилася від отримання російського паспорта після окупації півострова та відкрито підтримувала Україну, попри тиск і погрози.

