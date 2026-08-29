В оккупированном Донецке взорвали автомобиль заместителя начальника колонии в Еленовке — СМИ

В ночь на 29 августа во временно оккупированном Донецке произошёл взрыв автомобиля первого заместителя начальника колонии в Еленовке Дмитрия Неелова. Об этом сообщают украинские СМИ и Telegram-канал ASTRA, пишет УНН.

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По предварительной информации, под автомобилем могло быть установлено взрывное устройство. Информации о состоянии Неелова пока нет.

По данным СМИ, Неелов может быть причастен к пыткам, избиениям и унижениям украинских военнопленных и гражданских лиц, которых удерживали в колонии в Еленовке.

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Весной 2026 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили Неелову о подозрении в совершении военных преступлений.

Что известно о колонии в Еленовке

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года на территории колонии в Еленовке произошёл взрыв в одном из бараков, где удерживали украинских военнопленных. Тогда погибли более 50 человек, ещё около 100 получили ранения.

В 2024 году в Донецке также взорвали автомобиль бывшего начальника колонии в Еленовке Сергея Евсюкова. Он погиб в результате взрыва.

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