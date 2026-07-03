В курской области подорвали автомобиль главы районной администрации, ранены пять человек

Фото: t.me/Hinshtein

В россии взорвали автомобиль главы рыльского района курской области владимира ковальчука. Взрыв произошел с помощью дистанционного устройства, сообщает УНН со ссылкой на губернатора курской области александра хинштейна.

Детали

Чиновник госпитализирован с слепыми осколочными ранениями ног. Также в больницу попали водитель, директор управления хозяйственного обслуживания и еще двое сотрудников районной администрации, которые в момент взрыва стояли на крыльце здания.

Также хинштейн опубликовал фото якобы мин, с помощью которых был совершен взрыв. Он добавил, что территория вокруг места происшествия оцеплена.

Напомним

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о проведении диверсии в российском таганроге, в результате которой была повреждена электроподстанция. Она обеспечивала питание оборонного предприятия "Атлант-Аэро".