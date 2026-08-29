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В окупованому Донецьку підірвали автомобіль заступника начальника колонії в Оленівці – ЗМІ

Київ • УНН

 • 266 перегляди

В окупованому Донецьку вибухнув автомобіль дмитра неєлова, підозрюваного у воєнних злочинах проти полонених. Його стан невідомий.

В окупованому Донецьку підірвали автомобіль заступника начальника колонії в Оленівці – ЗМІ

У ніч проти 29 серпня в тимчасово окупованому Донецьку стався вибух автомобіля першого заступника начальника колонії в Оленівці дмитра неєлова. Про це повідомляють українські ЗМІ та Telegram-канал ASTRA, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, під автомобілем міг бути встановлений вибуховий пристрій. Інформації про стан неєлова наразі немає.

За даними ЗМІ, неєлов може бути причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних, яких утримували в колонії в Оленівці.

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Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Неєлову про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

Що відомо про колонію в Оленівці

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року на території колонії в Оленівці стався вибух в одному з бараків, де утримували українських військовополонених. Тоді загинули понад 50 людей, ще близько 100 дістали поранення.

У 2024 році в Донецьку також підірвали автомобіль колишнього начальника колонії в Оленівці сергія євсюкова. Він загинув унаслідок вибуху.

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Степан Гафтко

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