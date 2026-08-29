В окупованому Донецьку підірвали автомобіль заступника начальника колонії в Оленівці – ЗМІ

У ніч проти 29 серпня в тимчасово окупованому Донецьку стався вибух автомобіля першого заступника начальника колонії в Оленівці дмитра неєлова. Про це повідомляють українські ЗМІ та Telegram-канал ASTRA, пише УНН.

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За попередньою інформацією, під автомобілем міг бути встановлений вибуховий пристрій. Інформації про стан неєлова наразі немає.

За даними ЗМІ, неєлов може бути причетний до катувань, побиття та приниження українських військовополонених і цивільних, яких утримували в колонії в Оленівці.

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Навесні 2026 року Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Неєлову про підозру у вчиненні воєнних злочинів.

Що відомо про колонію в Оленівці

У ніч із 28 на 29 липня 2022 року на території колонії в Оленівці стався вибух в одному з бараків, де утримували українських військовополонених. Тоді загинули понад 50 людей, ще близько 100 дістали поранення.

У 2024 році в Донецьку також підірвали автомобіль колишнього начальника колонії в Оленівці сергія євсюкова. Він загинув унаслідок вибуху.

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