В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой

В Одесском следственном изоляторе совершено самоубийство, сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Детали

По информации агентства, мужчина 1973 года рождения нанес себе несколько ножевых ранений, от которых скончался. На кровати, в камере, где он содержался и совершил самоубийство, была обнаружена предсмертная записка.

УНН пытается получить официальную информацию о происшествии.

Известно также, что по данному факту начато расследование.

Напомним

В апреле восьми должностным лицам ГУ "Киевский следственный изолятор", среди которых инспекторы, дежурные, медицинские работники и старшие по корпусам, сообщили о подозрении из-за смерти заключенного. Сотрудники следственного изолятора, зная об избиении, пытались это скрыть. Они подделали документы о фактическом состоянии здоровья потерпевшего и необходимости поместить его в карцер из-за якобы нарушения режима.