В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
Київ • УНН
В Одеському СІЗО чоловік 1973 року народження наніс собі кілька ножових поранень, від яких помер. На місці події виявлено передсмертну записку, розпочато розслідування.
В Одеському слідчому ізоляторі скоєно самогубство, повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
Деталі
За інформацією агентства, чоловік 1973 року народження наніс собі кілька ножових поранень від яких помер. На ліжку, в камері де він утримувався та вчинив самогубство, було виявлено передсмертну записку.
УНН намагається отримати офіційну інформацію щодо події.
Відомо також, що за даним фактом розпочато розслідування.
Нагадаємо
У квітні восьми службовим особам ДУ "Київський слідчий ізолятор", серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах, повідомили про підозру через смерть ув'язненого. Працівники слідчого ізолятора, знаючи про побиття намагалися це приховати. Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму.