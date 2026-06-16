В Одесской области задержали военнослужащего, который требовал $23 тыс. за влияние на решение ВВК

В Одесской области задержан военный, который, по данным следствия, требовал 23 тыс. долларов за влияние на решение ВВК и содействие в увольнении со службы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении военнослужащему одной из воинских частей по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) — говорится в сообщении.

По данным следствия, 33-летний офицер батальона резерва в июне 2024 года предложил военнослужащему помощь в повторном прохождении военно-врачебной комиссии и получении медицинских заключений, которые могли стать основанием для признания его непригодным к дальнейшему прохождению службы.

За свои услуги он требовал 23 тыс. долларов США, уверяя, что имеет влияние на должностных лиц ВВК и может обеспечить отмену предыдущего заключения и принятие нового — о непригодности к военной службе, что дало бы возможность уволиться из рядов ВСУ.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения неправомерной выгоды. В ходе следственных действий изъяты денежные средства, мобильный телефон и автомобиль подозреваемого.

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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