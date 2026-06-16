В Харькове врача ВВК подозревают в организации схемы с фиктивной беременностью для увольнения военнослужащей со службы

Врача военно-врачебной комиссии одного из медицинских центров Харькова подозревают в организации схемы по оформлению фиктивной беременности для увольнения военнослужащей со службы. По данным следствия, за неправомерную выгоду она обещала повлиять на решения медицинских учреждений и членов ВВК и была задержана при получении средств. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении врачу-акушеру-гинекологу, которая является членом военно-врачебной комиссии одного из военно-медицинских клинических центров региона - говорится в сообщении.

По данным следствия, она предложила военнослужащей за деньги оформить документы о несуществующей беременности, чтобы в дальнейшем уволиться со службы.

В конце апреля 2026 года военнослужащая обратилась к врачу из-за подозрения на беременность. После обследования подозреваемая сообщила, что беременности нет, однако предложила оформить фиктивные медицинские документы. Сначала она требовала 3 тыс. долларов США, а впоследствии снизила сумму до 2,5 тыс. долларов США. За эти средства обещала повлиять на должностных лиц медицинских учреждений и членов ВВК для принятия необходимых решений.

В мае 2026 года для подтверждения фиктивной беременности подозреваемая направила военнослужащую в частный медицинский центр, где по предварительной договоренности был выдан протокол УЗИ с указанием беременности сроком 6–7 недель без обследования. После этого женщину направили в коммунальное учреждение здравоохранения для постановки на учет как беременной.

9 июня 2026 года врач получила 2,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды. После передачи средств ее задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время обысков изъяты деньги, мобильные телефоны, медицинская документация, бланки, копии протоколов УЗИ и другие доказательства.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемой меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Ей инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В настоящее время проверяется причастность других должностных лиц частных и коммунальных медицинских учреждений Харькова к совершению этого уголовного правонарушения.

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