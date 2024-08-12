В Одесской области супруги пытались незаконно вывезти 7 призывников из Украины

В Одесской области пограничники разоблачили супругов, которые на двух автомобилях пытались незаконно перевезти через границу семерых мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, муж и жена выполняли указания организатора. Он предоставлял им инструкции и маршрут в Молдову через приднестровский сегмент. За свою помощь супруги получили по 200 долларов с каждого пассажира и по 10 тысяч гривен от организатора.

"В случае удачного трансфера все "клиенты" должны были заплатить от 80 до 120 тыс. гривен админу телеграмм-канала. Однако, на окраине города Балта Подольского района всех участников незаконного путешествия задержали пограничники", - говорится в сообщении.

В отношении водителей направили сообщение в Нацполицию из-за признаков уголовного преступления по ст. 332 УК Украины. На "пассажиров" составили админпротоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП, дела направили в суд.

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