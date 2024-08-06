Правоохранители в Одесской области сообщили о подозрении двум иностранцам, которые в рефрижераторе с мясом нелегально перевозили за границу 16 военнообязанных мужчин. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Двое 39-летних иностранцев, которые занимались перевозкой из Украины мясной продукции, организовали незаконную переправку через границу мужчин призывного возраста. Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти их через один из пунктов пропуска в Республику Молдова, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за свои услуги каждый "клиент" должен был заплатить предпринимателям от 6000 до 8000 долларов. Кроме того, еще по 2000 евро злоумышленники планировали получить от желающих поставить в паспорте штамп о законном въезде на территорию соседней страны. Эту сделку должны были организовать уже за рубежом.

Полицейские изъяли грузовик, товаро-транспортную документацию, телефоны, с помощью которых мужчины вели договоренность о пересечении границы, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Правоохранители задержали иностранцев в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, а также содействие их совершению советами, указаниями, совершенные в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн грн. Досудебное расследование продолжается.

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