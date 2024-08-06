Киев • УНН
Двух иностранцев задержали за попытку нелегально вывезти 16 военнообязанных мужчин в Молдову в рефрижераторе с мясом. За свои услуги они требовали от 6000 до 8000 долларов с каждого.
Правоохранители в Одесской области сообщили о подозрении двум иностранцам, которые в рефрижераторе с мясом нелегально перевозили за границу 16 военнообязанных мужчин. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.
Двое 39-летних иностранцев, которые занимались перевозкой из Украины мясной продукции, организовали незаконную переправку через границу мужчин призывного возраста. Под прикрытием своей предпринимательской деятельности они спрятали в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота 16 военнообязанных мужчин и пытались вывезти их через один из пунктов пропуска в Республику Молдова,
Детали
Отмечается, что за свои услуги каждый "клиент" должен был заплатить предпринимателям от 6000 до 8000 долларов. Кроме того, еще по 2000 евро злоумышленники планировали получить от желающих поставить в паспорте штамп о законном въезде на территорию соседней страны. Эту сделку должны были организовать уже за рубежом.
Полицейские изъяли грузовик, товаро-транспортную документацию, телефоны, с помощью которых мужчины вели договоренность о пересечении границы, а также другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Правоохранители задержали иностранцев в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас следователи сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, а также содействие их совершению советами, указаниями, совершенные в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до девяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 млн грн. Досудебное расследование продолжается.
Аннулировали "горячие путевки" в Молдову: пограничники в Одесской области задержали 15 мужчин вблизи границы25 июля 2024, 14:51 • 22218 просмотров