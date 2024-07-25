Пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Подгорное, что в Одесской области, задержали 15 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Аннулировать зарубежные "путевки" путешественникам удалось благодаря заблаговременной информации от оперативников. Группа мужчин из разных областей Украины, чтобы незаконно добраться до Молдовы, решили воспользоваться услугами "туроператора", заранее связавшись с ним в телеграмм-канале. Ценовая политика такого "турне" варьировалась от 4 до 10 тыс. долларов США. Получив через мессенджер инструкции и маршрут движения, мужчины прибыли в населенный пункт приграничья. Заняв свои места в салоне микроавтобуса, отправились на встречу желанной заграничной жизни. Однако, благодаря умелым действиям пограничного наряда они были задержаны - говорится в сообщении.

22-летнего водителя, который пытался подвезти к украинско-молдавской границе пятнадцать пассажиров, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда на окраине села Подгорное, что в Одесской области.

Сейчас в отношении водителя в Национальную полицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела направлены в суд.

Напомним

Пограничный наряд во время патрулирования горной местности возле границы с Румынией обнаружил тело мужчины.

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