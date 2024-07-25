Военнослужащий Владислав Геруцкий, который приехал в Закарпатье в отпуск, был задержан пограничниками. Он рассказал об обстоятельствах инцидента и отметил, что среди последствий - получение протокола об административном нарушении.

Пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Военнослужащий Владислав Геруцкий утверждает, что никаких слов о задержании не было. Специалисты пограничной службы «вежливо попросили с ними приехать для прохождения какого-то дополнительного собеседования».

Так как я не хотел никаких конфликтов, и подумал, что это что-то важное, так как граница недалеко, - согласился и приехал в Деловое. Там я узнал, что меня задержали за попытку пересечения государственной границы, в 30 км от границы в селе Квасы. - отметил Геруцкий.

Впоследствии произошло следующее:

Когда я ждал в заставе в Деловом, они выписали админпротокол, в котором указано, что меня задержали за попытку пересечения границы. - сообщает военнослужащий.

Владислав Геруцкий обещает, что как только вернется в Киев, - сразу обратится к адвокатам.

Он отметил, что ему выписан админпротокол.

Мне сказали, что будет суд в Рахове. Это пограничный контролируемый район, но в нем не нужно никаких разрешений, чтобы ходить туристическими маршрутами. Такие разрешения нужны в пограничной полосе, в 5 км от границы - объясняет Геруцкий.

Комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко:

В отношении лиц могут составляться административные документы о привлечении к ответственности. Мы их отправляем в суд. Суд выносит меру ответственности тому или иному лицу, когда устанавливаются те или иные обстоятельства.

Пограничники действуют в пределах прав и полномочий; учитывают всю информацию во время общения с человеком, в том числе другую информацию, когда устанавливаются обстоятельства пребывания в пограничье. Или возможные попытки или действия, - это не только в отношении Владислава, - это касается всех лиц. Это отражается в протоколе. Если достаточно оснований. Решение выносит суд.

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