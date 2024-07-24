В последние дни количество отказов мужчинам в пересечении границы из-за отсутствия военно-учетного документа держится на уровне 20-30 человек. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга в Media Center Ukraine, передает УНН.

Демченко сообщил, что 17 июля, когда при пересечении границы начали действовать дополнительные условия для мужчин о наличии военно-учетного документа, количество отказов составило 87. Однако по его словам в дальнейшем количество отказовиз-за отсутствия военно-учетного документа значительно уменьшилось.

Те категории мужчин, которые и до этого имели право на пересечение границы, - кто-то приехал на границу просто забыв свой военно-учетный документ, кто-то действительно его не имел. Но в последующие дни количество отказов из-за отсутствия военно-учетного документа значительно уменьшилось и в последние дни держится на уровне 20-30 человек - рассказал Демченко.

По словам Демченко, в общем, с 17 июля и до сих пор количество отказов на государственной границе было на уровне 1300 человек, 317 из которых - именно из-за отсутствия военно-учетного документа.

Дополнение

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.