В Одесской области мальчик сбросил собаку со склона: на мать составили протокол

Правоохранители обнаружили в интернете публикацию с видео, на котором 11-летний парень в Одесской области раскручивает на поводке собаку и сбрасывает ее со склона. Правоохранители установили личность ребенка и составили на мать протокол. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Одесской области.

Сегодня, 14 января, правоохранители обнаружили в интернете публикацию с видео, на котором ребенок в одном из сел Сафьяновской общины раскручивает животное на поводке и сбрасывает его со склона. В ходе проверки информации правоохранители установили, что к происшествию причастен 11-летний парень. Он объяснил, что воспринимал свои действия в отношении домашней собаки как игру. К счастью, с животным все хорошо - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что парень не достиг возраста, с которого наступает ответственность за совершенное им правонарушение, поэтому в отношении его матери полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ею квалифицируется уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей. Женщине грозит штраф в размере до 1700 гривен.

Кроме того, с целью недопущения в дальнейшем совершения подобных правонарушений, а также формирования ответственного и гуманного отношения к животным, правоохранители провели профилактическую работу с парнем, его товарищами, присутствовавшими во время жестокого обращения с собакой, и их родителями.

В полиции подчеркнули, что за жестокое обращение с животными предусмотрена административная и уголовная ответственность, что влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы.

Дополнение

Сегодня в Telegram-канале распространялось видео, на котором парни сначала раскручивали собаку на поводке, а затем сбросили с обрыва.

Волонтеры подчеркнули, что "это просто нечеловеческая жестокость".

"И возраст - не оправдание, когда речь идет о сознательном насилии над живым существом. Назвать этих существ детьми не поворачивается язык, это садисты и изверги. Откуда у них такая ненависть и отсутствие сочувствия? Жестокость к животным - это отражение того, чему учат дома и что позволяет общество. Безнаказанность порождает еще больше насилия. Я надеюсь, что этот случай будет расследован, а виновные понесут наказание согласно закону. Если полиция снова все замнет, то закона в нашей стране нет", - заявили зоозащитники.

Напомним

