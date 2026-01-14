На Одещині хлопчик скинув собаку зі схилу: на матір склали протокол

Правоохоронці виявили в інтернет-мережі публікацію з відео, на якому 11-річний хлопець на Одещині розкручує на повідку собаку та скидає її зі схилу. Правоохоронці встановили особу дитини та склали на матір протокол. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Одеській області.

Сьогодні, 14 січня, правоохоронці виявили в інтернет-мережі публікацію з відео, на якому дитина в одному із сіл Саф’янівської громади розкручує тварину на повідку та скидає її зі схилу. У ході перевірки інформації правоохоронці встановили, що до події причетний 11-річний хлопець. Він пояснив, що сприймав свої дії відносно домашнього собаки як гру. На щастя, з твариною все добре - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що хлопець не досяг віку, з якого настає відповідальність за скоєне ним правопорушення, тому відносно його матері поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нею кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Жінці загрожує штраф у розмірі до 1700 гривень.

Крім того, з метою недопущення в подальшому вчинення подібних правопорушень, а також формування відповідального та гуманного ставлення до тварин, правоохоронці провели профілактичну роботу з хлопцем, його товаришами, які були присутні під час жорстокого поводження з собакою, та їхніми батьками.

У поліції наголосили, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, що тягне за собою покарання від штрафу до позбавлення волі.

Доповнення

Сьогодні у Telegram-канал розповсюджувалося відео, на якому хлопці спочатку розкручували собаку на повідку, а потім скинули з обриву.

Волонтери наголосили, що "це просто нелюдська жорстокість".

"І вік - не виправдання, коли мова йде про свідоме насильство над живою істотою. Назвати цих істот дітьми не повертається язик, це садисти і нелюди. Звідки у них така ненависть і відсутність співчуття? Жорстокість до тварин - це відображення того, чого вчать вдома і що дозволяє суспільство. Безкарність породжує ще більше насильства. Я сподіваюся, що цей випадок буде розслідуваний, а винні понесуть покарання згідно із законом. Якщо поліція знову все замне, то закону в нашій країні немає", - заявили зоозахисники.

Нагадаємо

Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною у Бучанському районі.