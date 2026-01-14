$43.180.08
Публікації
Ексклюзиви
На Одещині хлопчик скинув собаку зі схилу: на матір склали протокол

Київ • УНН

 • 70 перегляди

На Одещині 11-річний хлопець розкручував собаку на повідку та скинув її зі схилу, сприймаючи це як гру. Поліція склала протокол на матір за невиконання батьківських обов'язків, тварина не постраждала.

На Одещині хлопчик скинув собаку зі схилу: на матір склали протокол

Правоохоронці виявили в інтернет-мережі публікацію з відео, на якому 11-річний хлопець на Одещині розкручує на повідку собаку та скидає її зі схилу. Правоохоронці встановили особу дитини та склали на матір протокол. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Одеській області.

Сьогодні, 14 січня, правоохоронці виявили в інтернет-мережі публікацію з відео, на якому дитина в одному із сіл Саф’янівської громади розкручує тварину на повідку та скидає її зі схилу. У ході перевірки інформації правоохоронці встановили, що до події причетний 11-річний хлопець. Він пояснив, що сприймав свої дії відносно домашнього собаки як гру. На щастя, з твариною все добре 

- йдеться в повідомленні. 

У поліції додали, що хлопець не досяг віку, з якого настає відповідальність за скоєне ним правопорушення, тому відносно його матері поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Нею кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Жінці загрожує штраф у розмірі до 1700 гривень.

Крім того, з метою недопущення в подальшому вчинення подібних правопорушень, а також формування відповідального та гуманного ставлення до тварин, правоохоронці провели профілактичну роботу з хлопцем, його товаришами, які були присутні під час жорстокого поводження з собакою, та їхніми батьками.

У поліції наголосили, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, що тягне за собою покарання від штрафу до позбавлення волі.

Доповнення

Сьогодні у Telegram-канал розповсюджувалося відео, на якому хлопці спочатку розкручували собаку на повідку, а потім скинули з обриву. 

Волонтери наголосили, що "це просто нелюдська жорстокість".

"І вік - не виправдання, коли мова йде про свідоме насильство над живою істотою. Назвати цих істот дітьми не повертається язик, це садисти і нелюди.  Звідки у них така ненависть і відсутність співчуття? Жорстокість до тварин - це відображення того, чого вчать вдома і що дозволяє суспільство. Безкарність породжує ще більше насильства. Я сподіваюся, що цей випадок буде розслідуваний, а винні понесуть покарання згідно із законом. Якщо поліція знову все замне, то закону в нашій країні немає", - заявили зоозахисники. 

Нагадаємо 

Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною у Бучанському районі.

Павло Башинський

