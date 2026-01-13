На Київщині встановлюють обставини смерті собаки, на тілі якої виявили поранення
Київ • УНН
На Київщині поліція встановлює обставини жорстокого поводження з твариною. У селі Музичі виявили загиблу собаку з пораненнями.
Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною у Бучанському районі. Про це повідомили у поліції Київщини, пише УНН.
До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в селі Музичі вона виявила загиблою собаку, за якою доглядала. Зі слів заявниці на тілі тварини були присутні декілька поранень
Працівники поліції зареєстрували звернення до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Наразі правоохоронці проводять перевірку. Після встановлення усіх обставин події буде надано правову кваліфікацію.
Під Львовом позашляховик двічі переїхав собаку: поліція проводить перевірку10.01.26, 14:34 • 3919 переглядiв