На Київщині встановлюють обставини смерті собаки, на тілі якої виявили поранення

Ексклюзив
12:46 • 4572 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 11236 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 15955 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 28200 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 45455 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 34739 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33228 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 55667 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22981 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23655 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 11575 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 5808 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 4324 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 14230 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 12529 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 4616 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 12649 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 55676 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 50427 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 56318 перегляди
На Київщині встановлюють обставини смерті собаки, на тілі якої виявили поранення

Київ • УНН

 • 100 перегляди

На Київщині поліція встановлює обставини жорстокого поводження з твариною. У селі Музичі виявили загиблу собаку з пораненнями.

На Київщині встановлюють обставини смерті собаки, на тілі якої виявили поранення

Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною у Бучанському районі. Про це повідомили у поліції Київщини, пише УНН.

До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в селі Музичі вона виявила загиблою собаку, за якою доглядала. Зі слів заявниці на тілі тварини були присутні декілька поранень

- йдеться у повідомленні.

Працівники поліції зареєстрували звернення до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Наразі правоохоронці проводять перевірку. Після встановлення усіх обставин події буде надано правову кваліфікацію.

Під Львовом позашляховик двічі переїхав собаку: поліція проводить перевірку10.01.26, 14:34 • 3919 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Село
Тварини
Київська область