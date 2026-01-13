В Киевской области устанавливают обстоятельства смерти собаки, на теле которой обнаружили ранения

$43.260.18
Эксклюзив
12:46 • 4298 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
08:22 • 11110 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 15839 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 28101 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 45362 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 34684 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33193 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 55586 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22973 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23649 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Полицейские "Белого Ангела" помогли мужчине с собакой добраться до жены, которая эвакуировалась раньше
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios
РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Эксклюзив
12:46 • 4302 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 55587 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьковская область
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Социальная сеть
Ракетный комплекс "Тор

В Киевской области устанавливают обстоятельства смерти собаки, на теле которой обнаружили ранения

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Киевской области полиция устанавливает обстоятельства жестокого обращения с животным. В селе Музычи обнаружили погибшую собаку с ранениями.

В Киевской области устанавливают обстоятельства смерти собаки, на теле которой обнаружили ранения

Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным в Бучанском районе. Об этом сообщили в полиции Киевской области, пишет УНН.

В полицию поступило сообщение от женщины о том, что в селе Музычи она обнаружила погибшей собаку, за которой ухаживала. По словам заявительницы, на теле животного присутствовали несколько ранений

- говорится в сообщении.

Сотрудники полиции зарегистрировали обращение в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Сейчас правоохранители проводят проверку. После установления всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.

Под Львовом внедорожник дважды переехал собаку: полиция проводит проверку10.01.26, 14:34 • 3919 просмотров

Ольга Розгон

