В Киевской области устанавливают обстоятельства смерти собаки, на теле которой обнаружили ранения
Киев • УНН
В Киевской области полиция устанавливает обстоятельства жестокого обращения с животным. В селе Музычи обнаружили погибшую собаку с ранениями.
Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животным в Бучанском районе. Об этом сообщили в полиции Киевской области, пишет УНН.
В полицию поступило сообщение от женщины о том, что в селе Музычи она обнаружила погибшей собаку, за которой ухаживала. По словам заявительницы, на теле животного присутствовали несколько ранений
Сотрудники полиции зарегистрировали обращение в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
Сейчас правоохранители проводят проверку. После установления всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация.
