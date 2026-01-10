$42.990.00
11:45 • 2076 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
08:55 • 9006 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
08:49 • 12172 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
08:27 • 11737 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 14993 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 23647 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 43429 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 36297 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 35513 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 29143 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Под Львовом внедорожник дважды переехал собаку: полиция проводит проверку

Киев • УНН

 • 50 просмотра

На Львовщине водитель автомобиля дважды переехал собаку, что зафиксировано на видео. Полиция устанавливает обстоятельства, транспортное средство и личность водителя.

Под Львовом внедорожник дважды переехал собаку: полиция проводит проверку

Во Львовской области водитель на автомобиле дважды переехал собаку. Полицейские устанавливают обстоятельства, транспортное средство и личность водителя. Продолжается проверка, по факту которой будет дана правовая квалификация события. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области. 

9 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видео, где автомобиль белого цвета совершает наезд на животное. Данный факт зарегистрирован в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях 

- говорится в сообщении. 

Полицейские устанавливают обстоятельства, транспортное средство и личность водителя. Продолжается проверка, по факту которой будет дана правовая квалификация события.

Видео жестокого обращения с псом опубликовал руководитель приюта "Домивка спасенных животных" во Львове Орест Залипский. На ролике видно, как автомобиль движется сзади собаки, а когда животное пытается убежать, ускоряется и дважды переезжает ее.

Напомним 

Владельцу собаки, напавшей на полицейских в Полтаве, сообщили о подозрении и поместили под домашний арест, а самого пса вернули семье владельца. 

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Животные
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Львовская область
Полтава
Львов