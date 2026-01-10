Под Львовом внедорожник дважды переехал собаку: полиция проводит проверку

Во Львовской области водитель на автомобиле дважды переехал собаку. Полицейские устанавливают обстоятельства, транспортное средство и личность водителя. Продолжается проверка, по факту которой будет дана правовая квалификация события. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции во Львовской области.

9 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию с видео, где автомобиль белого цвета совершает наезд на животное. Данный факт зарегистрирован в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства, транспортное средство и личность водителя. Продолжается проверка, по факту которой будет дана правовая квалификация события.

Видео жестокого обращения с псом опубликовал руководитель приюта "Домивка спасенных животных" во Львове Орест Залипский. На ролике видно, как автомобиль движется сзади собаки, а когда животное пытается убежать, ускоряется и дважды переезжает ее.

