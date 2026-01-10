Під Львовом позашляховик двічі переїхав собаку: поліція проводить перевірку

На Львівщині водій на автівці двічі переїхав собаку. Поліцейські встановлюють обставини, транспортний засіб та особу водія. Триває перевірка, за фактом якої буде надано правову кваліфікацію події. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Львівській області.

9 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, де автомобіль білого кольору вчиняє наїзд на тварину. Даний факт зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини, транспортний засіб та особу водія. Триває перевірка, за фактом якої буде надано правову кваліфікацію події.

Відео жорстокого поводження з псом опублікував керівник притулку "Домівка врятованих тварин" у Львові Орест Залипський. На ролику видно, як автівка рухається ззаду собаки, а коли тварина намагається втекти, прискорюється і двічі переїжджає її.

