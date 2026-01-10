Під Львовом позашляховик двічі переїхав собаку: поліція проводить перевірку

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11:45 • 2066 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55 • 8998 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 12168 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
08:27 • 11732 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 14990 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 23641 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 43423 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 36295 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 35511 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29142 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
75%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Trafigura завантажить перше судно з венесуельською нафтою наступного тижня10 січня, 03:01 • 10372 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів10 січня, 04:40 • 15429 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10 січня, 05:29 • 31605 перегляди
У США готуються до масових протестів через вбивство жінки агентами ICE10 січня, 06:32 • 4964 перегляди
Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва07:48 • 12042 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 27105 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 73484 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 101007 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 73529 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 95064 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Музикант
Кирило Буданов
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 65388 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 67362 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 88282 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 106444 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 146817 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
BFM TV

Під Львовом позашляховик двічі переїхав собаку: поліція проводить перевірку

Київ • УНН

 • 50 перегляди

На Львівщині водій автомобіля двічі переїхав собаку, що зафіксовано на відео. Поліція встановлює обставини, транспортний засіб та особу водія.

Під Львовом позашляховик двічі переїхав собаку: поліція проводить перевірку

На Львівщині водій на автівці двічі переїхав собаку. Поліцейські встановлюють обставини, транспортний засіб та особу водія. Триває перевірка, за фактом якої буде надано правову кваліфікацію події. Про це пише УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Львівській області. 

9 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, де автомобіль білого кольору вчиняє наїзд на тварину. Даний факт зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події 

- йдеться в повідомленні. 

Поліцейські встановлюють обставини, транспортний засіб та особу водія. Триває перевірка, за фактом якої буде надано правову кваліфікацію події.

Відео жорстокого поводження з псом опублікував керівник притулку "Домівка врятованих тварин" у Львові Орест Залипський. На ролику видно, як автівка рухається ззаду собаки, а коли тварина намагається втекти, прискорюється і двічі переїжджає її.

Нагадаємо 

Власнику собаки, який напав на поліцейських у Полтаві, повідомили про підозру і помістили під домашній арешт, а самого пса повернули родині власника. 

Павло Башинський

Кримінал та НП
Тварини
Дорожньо-транспортна пригода
Соціальна мережа
Національна поліція України
Львівська область
Полтава
Львів